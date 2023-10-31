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Автомобиль упал в обрыв в Сочи, пострадавшим потребовалась помощь спасателей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtomobil-upal-v-obryv-v-sochi-postradavshim-potrebovalas-pomoshh-spasatelej
Автомобиль упал в обрыв в Сочи, пострадавшим потребовалась помощь спасателей
Фото t.me/spasenie_sochi

Авария произошла 30 октября около 22:00 на улице Джапаридзе.

Спасателям поступило сообщение о том, что в обрыв высотой в 20 м упала машина, в которой было 4 человека.

На место выехали спасатели поисково-спасательного отряда № 1 службы спасения Сочи и с помощью альпинистского снаряжения подняли пострадавших на дорогу.

Один из пострадавших не мог передвигаться сам. Пострадавшему оказали доврачебную помощь и на носилках транспортировали к машине скорой помощи, сообщает пресс-служба службы спасения Сочи в Telegram.

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