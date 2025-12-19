Иномарка сгорела после столкновения с фурой на трассе Азов — Староминская

Авария, в которой один человек погиб и еще один получил травмы, произошла 18 декабря в 12:09 на 74 км трассы Азов — Староминская на территории Ростовской области.

По предварительным данным, 25-летний водитель BMW выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем IVECO в составе автопоезда с полуприцепом «Тонар». За рулем большегруза находился 48-летний мужчина.

После столкновения BMW загорелся, а грузовик по инерции продолжил движение и врезался в барьерное ограждение. В результате ДТП водитель автомобиля BMW погиб на месте. Водитель IVECO получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области в Telegram.

