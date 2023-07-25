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Иномарка съехала с дороги и перевернулась в Калининском районе, два человека погибли

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sehala-s-dorogi-i-perevernulas-v-kalininskom-rajone-dva-cheloveka-pogibli
Иномарка съехала с дороги и перевернулась в Калининском районе, два человека погибли
Фото t.me/gibdd123region

Смертельное ДТП произошло 24 июля около полудня в районе 11 км трассы «Калининская — Новониколаевская».

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Mercedes превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина выехала с дороги и перевернулась.

В результате аварии погибли водитель и его 25-летний пассажир, еще один 31-летний пассажир получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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