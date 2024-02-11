Иномарка сбила ребенка на самокате в Сочи

ДТП произошло 11 февраля на улице Пластунской в районе дома № 181.

По предварительным данным, водитель Lexus сбил 10-летнего мальчика, выехавшего на самокате на проезжую часть. В этом месте нет пешеходного перехода.

Ребенок получил травмы, его госпитализировали. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге. Родителям следует рассказать своим детям: дорога — не место для игр. Следует быть аккуратнее при использовании средств индивидуальной мобильности», — отметили в пресс-службе УМВД по Сочи.

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