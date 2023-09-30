Иномарка сбила двух пешеходов в Сочи, мужчина погиб, женщина госпитализирована
Происшествия
30.09.2023 08:40
Смертельная авария произошла вечером 29 сентября в поселке Красная Поляна на улице Эстонской.
По предварительным данным, мужчина и женщина переходили дорогу в неположенном месте. В них въехал автомобиль Renault.
В результате ДТП мужчина погиб, женщина госпитализирована, сообщает УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Выясняются все обстоятельства произошедшей аварии
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