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Иномарка сбила двух пешеходов в Сочи, мужчина погиб, женщина госпитализирована

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-dvuh-peshehodov-v-sochi-muzhchina-pogib-zhenshhina-gospitalizirovana
Иномарка сбила двух пешеходов в Сочи, мужчина погиб, женщина госпитализирована
Фото t.me/police_sochi

Смертельная авария произошла вечером 29 сентября в поселке Красная Поляна на улице Эстонской.

По предварительным данным, мужчина и женщина переходили дорогу в неположенном месте. В них въехал автомобиль Renault.

В результате ДТП мужчина погиб, женщина госпитализирована, сообщает УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выясняются все обстоятельства произошедшей аварии

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