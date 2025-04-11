Иномарка сбила 9-летнего мальчика на самокате в Динском районе

Авария произошла 10 апреля в 17:20 на улице Линейной в станице Динской.

По предварительным данным, 40-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Kia Rio со стороны улицы Красной в сторону улицы Октябрьской и сбила 9-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте на самокате.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали в ЦРБ станицы Динской. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция Динского района в Telegram.

Читайте также: иномарка сбила 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в Сочи. Авария произошла 9 апреля в 14:15 в районе дома № 13/2а на улице Макаренко в Центральном районе города-курорта. По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota сбила 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП ребенок получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как мальчик выбежал из-за машины на середину дороги, не заметив, что справа едет встречный автомобиль.

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