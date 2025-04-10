Иномарка сбила 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в Сочи

Авария произошла 9 апреля в 14:15 в районе дома № 13/2а на улице Макаренко в Центральном районе города-курорта.

По предварительным данным, 47-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Toyota и сбила 8-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

На записи с места происшествия видно, что во время аварии шел дождь. Мальчик выбежал из-за машины на середину дороги, не заметив, что справа едет встречный автомобиль.

Читайте также: легковушка сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи. Авария, в результате которой пострадал ребенок, произошла 9 апреля в 7:30 на улице Петрозаводской в районе дома № 35. По предварительным данным, 62-летний мужчина за рулем «ВАЗ-210740» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

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