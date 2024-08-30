Молодой водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку под Анапой

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло 29 августа около 14:00 в районе 16 км трассы Анапа — Сукко.

По предварительным данным, 23-летний водитель Ford Focus сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу в не установленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии девочка получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: студент без прав на иномарке насмерть раздавил пенсионерку в центре Краснодара.