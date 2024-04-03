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Иномарка сбила 7-летнего мальчика на пешеходном переходе в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-7-letnego-malchika-na-peshehodnom-perehode-v-krasnodare
Иномарка сбила 7-летнего мальчика на пешеходном переходе в Краснодаре
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 3 апреля в 13.00 на улице Дзержинского. Мальчик остался жив, но получил травмы.

По предварительным данным, 55-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Toyota и сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии ребенок получил травмы, его доставили для осмотра в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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