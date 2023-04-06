Иномарка сбила 11-летнего ребенка, который ехал в школу на велосипеде в Сочи

Авария произошла 5 апреля 7:42 на улице Искры в Хостинском районе Сочи.

По предварительным данным, 11-летний ребенок ехал на велосипеде в школу. Он двигался по проезжей части и выехал из-за стоящих в пробке машин на встречную полосу. Там его сбил автомобиль Kia Rio.

В результате ДТП школьник получил травмы, его доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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