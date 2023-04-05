После массовой аварии в Сочи тело водителя из покореженной машины пришлось вырезать спасателям

Авария с участием трех автомобилей произошла вечером 4 апреля на улице Транспортной в Хостинском районе города-курорта.

В результате аварии в салоне «Лады Гранты» оказался заблокирован водитель, который от полученных травм погиб на месте ДТП. Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли из деформированной отечественной легковушки тело погибшего жителя Сочи.

Пострадавшему водителю Mercedes медик ЮРПСО оказала доврачебную помощь — мужчине обработали ссадины и ушибы. Госпитализация в медучреждение водителю иномарки не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массовая авария произошла вечером 4 апреля на улице Транспортной. На закруглении дороги водитель иномарки не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, столкнулся лоб в лоб с «Жигулями» и задел еще одно авто. От сильнейшего удара машины раскидало по дороге.