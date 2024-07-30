Иномарка протаранила троллейбус с пассажирами в Краснодаре, есть пострадавший
Происшествия
30.07.2024 15:57
Авария с участием троллейбуса и легковушки произошла днем 30 июля на пересечении улиц Гоголя и Кирова в центре краевой столицы.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не пропустил ехавший по главной дороге троллейбус № 8. В результате аварии водитель иномарки получил травмы.
Из-за ДТП также остановилось движение троллейбусов маршрута № 8 в центральной части города, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.
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