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Иномарка протаранила троллейбус с пассажирами в Краснодаре, есть пострадавший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-protaranila-trollejbus-s-passazhirami-v-krasnodare-est-postradavshij
Иномарка протаранила троллейбус с пассажирами в Краснодаре, есть пострадавший
Фото t.me/kttukrd

Авария с участием троллейбуса и легковушки произошла днем 30 июля на пересечении улиц Гоголя и Кирова в центре краевой столицы.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не пропустил ехавший по главной дороге троллейбус № 8. В результате аварии водитель иномарки получил травмы.

Из-за ДТП также остановилось движение троллейбусов маршрута № 8 в центральной части города, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.

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