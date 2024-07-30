Иномарка протаранила троллейбус с пассажирами в Краснодаре, есть пострадавший

Авария с участием троллейбуса и легковушки произошла днем 30 июля на пересечении улиц Гоголя и Кирова в центре краевой столицы.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не пропустил ехавший по главной дороге троллейбус № 8. В результате аварии водитель иномарки получил травмы.

Из-за ДТП также остановилось движение троллейбусов маршрута № 8 в центральной части города, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.

Читайте также: легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево на Кубани, водитель погиб.