Иномарка после столкновения влетела под фуру в Туапсе, пострадала женщина

Авария, в которой получила травмы 33-летняя женщина, произошла днем 3 декабря на улице Горького.

Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они сообщили, что столкнулись Audi и Toyota. Удар был таким сильным, что иномарки отбросило в разные стороны — одна снесла ограждение и вылетела на тротуар, а вторая оказалась под фурой.

По предварительным данным, 45-летний житель Туапсе ехал на Toyota по улице Горького и в районе дома № 11 не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей Audi. В результате столкновения Audi отбросило на припаркованный автомобиль Scania с полуприцепом.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Audi, 33-летняя жительница Туапсе. Ее доставили в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю.

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