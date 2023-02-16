Иномарка опрокинулась на трассе под Краснодаром после жесткого ДТП

Авария произошла 16 февраля около 8:30 на 25 км федеральной автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский возле поселка Энем.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и врезался в автомобиль Lada, движущийся в попутном направлении. После столкновения иномарка опрокинулась на крышу.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение на трассе не перекрывали. Для обеспечения безопасности на месте работали дополнительные наряды ДПС. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Адыгея.

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