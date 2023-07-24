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Иномарка насмерть сбила перебегавшую проезжую часть женщину в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-nasmert-sbila-perebegavshuyu-proezzhuyu-chast-zhenshhinu-v-sochi
Фото t.me/sochitypical

Смертельная авария произошла 24 июля около 00:15 на 204 км трассы Джубга — Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes ехал со стороны Сочи в сторону поселка Веселого и сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости наземного перехода.

В результате ДТП девушка погибла. На вид ей около 35 лет, ее личность устанавливается, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД Ирина Заватская.

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