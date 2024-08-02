Инклюзивная площадка появится в сквере Памяти Героев-танкистов в Краснодаре

В краевой столице завершается реконструкция сквера Памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом.

Новый проект интересен тем, что в уже существующий парк удалось внедрить спортивную инфраструктуру для маломобильных краснодарцев.

Также большое внимание уделили вопросу безопасности. В сквере будут установлены 62 камеры видеонаблюдения. Это и защита отдыхающих, и сохранность парка от вандалов.

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