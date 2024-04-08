Инициативу ЗСК по отказу от бумажных платежек в Госдуме рассмотрят летом

Парламентарии из Краснодарского края предложили отказаться от использования бумажных квитанций для оплаты коммунальных услуг в стране.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что законопроект за подписью председателя ЗСК Юрия Бурлачко в парламенте могут рассмотреть уже в июне.

«Ждем рассмотрения данного полезного законопроекта, который подготовили коллеги из заксобрания Краснодарского края», — сказал Якубовский.

Депутат уверен, что разработанный кубанскими парламентариями проект упростит взаимодействие собственников жилья с управляющими компаниями, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авторы инициативы из ЗСК отмечают, что законопроект решили внести в связи с растущими расходами на бумажные платежки — с 2021 года стоимость агентских услуг выросла с 31,3 до 75 млн рублей в 2023 году, более чем в три раза. На 2024 год на услуги предусмотрели уже более 100 млн рублей.

Инициатива позволит не только экономить средства, но и сохранить деревья — только в Краснодарском крае живут 1,1 млн абонентов, которым квитанции приходят в бумажном виде. При переходе половины из них на электронную доставку платежек, в год можно будет сохранить более 130 деревьев, отметили депутаты.