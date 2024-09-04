Инфраструктуру порта «Кавказ» восстанавливают после атаки ВСУ

Часть береговой инфраструктуры в порту «Кавказ» была повреждена во время атаки ВСУ на пришвартованный паром 22 августа.

По информации Росморречфлота, специалисты продолжают работы по ликвидации последствий происшествия, в том числе восстанавливают административные здания и гидротехнические сооружения.

Порт продолжает работу, автомобильно-пассажирская составляющая Керченской паромной переправы функционирует. Затонувший паром планируют поднять — условия и сроки работ установлены законодательством РФ, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», порт «Кавказ» возобновил работу спустя 5 дней после атаки ВСУ на паром.