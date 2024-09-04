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Инфраструктуру порта «Кавказ» восстанавливают после атаки ВСУ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/infrastrukturu-porta-kavkaz-vosstanavlivayut-posle-ataki-vsu
Инфраструктуру порта «Кавказ» восстанавливают после атаки ВСУ
Фото tonkosti.ru

Часть береговой инфраструктуры в порту «Кавказ» была повреждена во время атаки ВСУ на пришвартованный паром 22 августа.

По информации Росморречфлота, специалисты продолжают работы по ликвидации последствий происшествия, в том числе восстанавливают административные здания и гидротехнические сооружения.

Порт продолжает работу, автомобильно-пассажирская составляющая Керченской паромной переправы функционирует. Затонувший паром планируют поднять — условия и сроки работ установлены законодательством РФ, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», порт «Кавказ» возобновил работу спустя 5 дней после атаки ВСУ на паром.

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