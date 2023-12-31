Информацию о взрывах или хлопках в Тихорецком районе опровергли в ЕДДС

Днем 31 декабря в социальных сетях стали появляться сообщения о громких звуках на территории Тихорецкого района.

Эта информация встревожила местных жителей. В администрации района опровергли домыслы об угрозе.

«Хочу вас заверить — ситуация спокойная. Тренировочные полеты проводят курсанты, поэтому могут быть слышны хлопки. В единую диспетчерскую службу района информация о взрывах и разрушениях на земле не поступала. Сохраняйте спокойствие!» — сообщил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.

Это также подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Сообщения о каких-либо взрывах или хлопках в Тихорецке — фейк. По данным ЕДДС Тихорецкого района, никаких сообщений о подобных происшествиях в службу не поступало. Сотрудники администрации Тихорецкого района также опровергают данную информацию», — сообщили в оперштабе Кубани.

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