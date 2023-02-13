Информацию о второй волне частичной мобилизации прокомментировали в Госдуме
В ходе пресс-конференции «Что изменилось за год СВО?» 13 февраля замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин прокомментировал возможность второй волны мобилизации.
По его словам, эта тема не рассматривается. Цель посольства США, объявившего о новой волне, — «породить страх и напряжение в российском обществе», считает Швыткин.
Кроме того, на вопрос об объявлении новой волны отрицательно ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Информация о второй волне мобилизации появилась после призыва посольства США в России к своим гражданам уехать из страны и не ездить туда из-за непредсказуемых последствий в связи с конфликтом на Украине. Согласно заявлению посольства, в РФ им могут «отказать в доступе к консульской помощи США, подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России и/или призвать на военную службу», сообщает РИА «Новости».
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