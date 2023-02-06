Информация о госпитализации пациента в туалет горбольницы Геленджика не подтвердилась
Ранее один из пациентов городской больницы Геленджика рассказал в соцсетях, что его якобы положили в туалет в инфекционном отделении. По его словам, он поступил в медучреждение с температурой около 40 градусов и пневмонией.
Специалисты отделения Росздравнадзора в Краснодарском крае проверили появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о якобы госпитализации пациента в туалет городской больницы Геленджика. В результате проверки эти сведения не подтвердились.
Выяснилось, что в тот день в инфекционное отделение горбольницы курорта госпитализировали пациента с заболеванием, требующим лечения в изоляции для предотвращения риска заражения других пациентов.
Свободные мельцеровские боксы в стационарном отделении на тот момент отсутствовали. Пациент отказался ложиться в изолированную палату без отдельного санузла. В связи с этим его временно разместили в смотровом боксе. Через некоторое время его перевели в палату для дальнейшего лечения.
Нарушений прав пациента не выявили. Сейчас он продолжает получать необходимую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
«Прокуратура города Геленджика организовала проверку информации, размещенной в социальных сетях и СМИ, о помещении пациента в туалете городской больницы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горбольнице Геленджика опровергли информацию о госпитализации пациента в туалет. Главврач ГБУЗ «Городская больница города-курорта Геленджик» Сергей Ермаков рассказал, что в момент нахождения пациента в больнице от него не получали никаких претензий.
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