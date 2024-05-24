Инфляция в Краснодарском крае снизилась в апреле до 7,86%

Такие данные 24 мая привел Центробанк России. С декабря прошлого года уровень инфляции на Кубани сократился на 0,5%.

По данным Банка России, в апреле инфляция в Краснодарском крае снизилась до 7,86%. В марте она была на уровне 8%, в феврале 8,04%, а в январе 8,2%. При этом инфляция на Кубани по-прежнему выше среднего уровня в Южном федеральном округе (7,37%) и РФ (7,84%).

Рост цен в Краснодарском крае главным образом сдерживали увеличение предложения на продовольственном рынке и в сфере пассажирских перевозок.

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