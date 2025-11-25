Индустриально-промышленную площадку создали в Краснодаре

В Краснодарском колледже электронного приборостроения отрыли четыре новые мастерские. В них студенты с помощью современного оборудования изучают электронику и радиотехнику.

Индустриально-промышленную площадку создали по поручению губернатора Кубани.

«Качество оборудования и работа с ним стали намного лучше. Паяльники, например, стали в разы быстрее разогреваться — включил и сразу можно работать», — сказал студент 2 курса Краснодарского колледжа электронного приборостроения Вячеслав Гриневский.

В новых мастерских на 125 учебных мест студенты на практике изучают монтаж цифровых устройств и технологии производства электроники. В каждой лаборатории современные компьютеры и приборы для обучения.

«Сфера радиоэлектроники сегодня не то, что набирает обороты — это одна из ключевых сфер, где сегодня требуются не только специалисты с определенными навыками и компетенциями, но и обновления», — отметил первый заместитель министра промышленной политики краснодарского края Михаил Дорожков.

«Эта площадка появилась у нас благодаря большой краевой программе поддержке развития промышленного комплекса Краснодарского края. Это программа создания краевого профессионалитета», — подчеркнул директор Краснодарского колледжа электронного приборостроения Сергей Касаткин.

Среди гостей представители администрации региона и руководители крупных промышленных компаний. На открытии мастерских им показали достижения учащиеся колледжа.

