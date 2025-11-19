Фонд «Вольное Дело» открыл новый учебный центр в Усть-Лабинске

В Усть-Лабинске меняют подход к среднему специальному образованию, превращая бывшие «заборостроительные» в центры передовых технологий. Студенты IT-колледжа, открытого при поддержке Олега Дерипаска, создают системы киберзащиты, тренируют нейросети и проектируют умные дома.

Если Кубань, как говорит Олег Дерипаска — это русская Калифорния, то Усть-Лабинск — Кремниевая долина, где студенты нового IT-колледжа собирают компьютеры в виртуальной реальности, разрабатывают дроны для доставки посылок, изучают искусственный интеллект и технологии шифровки данных. Начинают с азов: физики и математики.

— Эта работа показывает нам, как электричество проходит по цепи, когда вы подключаете любой электронный прибор, микроволновку, холодильник. Здесь множество всяких инструментов, паяльные станции, компьютеры, планшеты, ноутбуки, все как раз для моей профессии.

Новый учебный центр входит в Усть-Лабинский социально-педагогический колледж и построен при поддержке компании «Эн+» в партнерстве с фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело». В проект вложено 240 млн рублей. На презентации центра представители науки и бизнеса обсудили со студентами развитие нейросетей и конкуренцию искусственного интеллекта с человеческим.

«Я даже не думал, что у нас в стране такого масштаба учебные заведения. Я в детстве мог о таком только мечтать. Тема искусственного интеллекта всех волнует, особенно программистов, поскольку ходят слухи, что нейронные сети заменят всех программистов. Но я думаю, что это не так. Главный тренд научный — это ИИ для научных открытий, новые лекарства, новые материалы, новые разработки», — отмечает научный сотрудник Института искусственного интеллекта МГУ Петр Анохин.

Выпускники колледжа будут работать на крупнейших предприятиях страны — в энергохолдинге «Эн+», сельскохозяйственной компании «Прогресс Агро», а также в аэропортах холдинга «Аэродинамика». Во время учебы студенты проходят практику у будущих работодателей, посещают мастер-классы и получают поддержку наставников.

«Мы ставим для себя достаточно амбициозные цели — это вырастить чемпионов в сфере IT, которые будут развивать не только IT-отрасль как таковую, но и отрасль электроэнергетики», — говорит генеральный директор «Эн+ Диджитал» Юлия Щегловская.

«Не пытайтесь угадать технологию, где будут больше платить. Не пытайтесь угадать технологию, где будет теплее, где будет лучше. Делайте то, что вам интересно — становитесь хорошим специалистом», — подчеркивает IT-директор холдинга «Аэродинамика» Валерий Филиппов.

Новый IT-колледж полностью меняет представление о среднем специальном образовании. Вместо ступеньки перед вузом оно становится школой подготовки элитных кадров. Сегодня в распоряжении студентов — новейшие 3D-принтеры и сканеры, оборудование для виртуальной и дополненной реальности, наборы для робототехники и криптографии.

«Я сам выпускник техникума 2006 года. Понимаю, насколько за 20 лет сильно изменилась экономика, подход к детям. Так, 20 лет назад в среднее профессиональное образовательное учреждение поступали слабые дети. Сегодня средний балл поступления у вас 4,6. То есть совершенно другие дети, совершенно другой подход», — подчеркивает глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко.

«У нас колледж сейчас выглядит потрясающе. Совершенно по-другому у детей горят глаза. Они хотят здесь учиться, они хотят здесь заниматься. Все это стало возможным благодаря Олегу Владимировичу Дерипаска. Спасибо вам большое за это. Все понимают, что это большие усилия и огромная работа, чтобы такое здесь прекрасное создать», — рассказывает директор Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа Роман Асланов.

Уже в следующем году в колледже будут учиться 500 студентов со всей страны. Для ребят из других регионов есть комфортный кампус.

