Имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара обращено в пользу государства

Советский районный суд Краснодара рассмотрел гражданское дело по иску заместителя Генпрокурора РФ к Александру и Ольге Семеновым.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчики в период службы в органах внутренних дел не соблюдали предусмотренные антикоррупционным законодательством обязанности и запреты.

С января по ноябрь 2005 года Семенов, используя свое положение, незаконно завладел высоколиквидными земельными наделами в центре Краснодара. Общая площадь участков — 1 га. В дальнейшем, занимая должность начальника УВД России по Краснодару, он продолжил увеличивать капитализацию своих активов, строя на участках коммерческую недвижимость. В списке возведенных объектов: шестиэтажная гостиница (более 50 люксовых и премиальных апартаментов), 13 торговых площадок, база строительной и иной крупнотоннажной техники, а также АЗС.

Помимо этого Семеновы создали и приобрели на Кубани девять высокодоходных коммерческих организаций, оказывающих услуги в сферах гостиничной деятельности, благоустройства территории и аренды имущества. Все организации зарегистрировали на номинальных владельцев. Должность Семенова позволила ему оказывать неограниченное влияние на органы местного самоуправления Краснодарского края для заключения с его бизнес структурами более 450 муниципальных контрактов по содержанию общественных территорий на общую сумму 2,4 млрд рублей.

Чтобы скрыть свое имущества от контролирующих органов, Семеновы привлекли родственников и доверенных лиц, которые выступали в качестве номинальных владельцев.

В результате злоумышленники приобрели высоколиквидные активы на Кубани, рыночная стоимость которых превысила 3 млрд рублей.

Рассмотрев дело, суд обратил в доход государства 8 земельных участков и доли в праве собственности на 5 земельных участков, 9 жилых и 13 нежилых зданий и помещений, доли в праве собственности на 11 нежилых зданий и помещений, а также 100% долей в уставном капитале организаций, зарегистрированных на Семенову и доверенное лицо.

В качестве гарантии исполнения решения суд наложил на имущество арест, а также запретил любые распорядительные действия в отношении него, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

