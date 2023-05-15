Имущество работодателей в России предложили изымать за долги по зарплате

Создание законопроекта инициировала Генпрокуратура РФ. Сейчас его разработкой занимается Минтруд.

Об этом говорится в докладе о деятельности за 2022 год уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Омбудсмен поддержала инициативу изымать имущество в счет выплаты долгов у работодателей, даже если их не признали банкротами.

«Имеющиеся здесь проблемы подтверждаются официальной статистикой: суммарная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2023 года составила более 642 млн рублей. На проблему невыплаты работникам заработной платы указывают в своих докладах и уполномоченные по правам человека многих субъектов РФ», — отметила Москалькова.

Кроме того, омбудсмен предложила дать право на приостановку деятельности организации Госинспекции труда, если компании не соблюдают требования трудовой безопасности, сообщает РИА «Новости».

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