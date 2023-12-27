Импортозамещенная «Ласточка» выполнит первый рейс уже 28 декабря

Об этом сообщили представители «Российских железных дорог». Отечественные аналоги «Ласточки» получили название «Финист».

Первый рейс электропоезд «Финист» выполнит уже 28 декабря, доставив пассажиров из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Название для импортозамещенной «Ласточка» выбрали в результате народного голосования, которое проходило с 4 по 12 декабря на сайте РЖД. В нем приняли участие почти 43 тыс. человек. Названия «Финист» связано с символом вечного возрождения, сообщает РИА «Новости».

В Краснодарском крае «Ласточки» курсируют между Краснодаром, Сочи, Анапой и Новороссийском. Они представляют собой вариацию поездов семейства Siemens Desiro HC, произведенных в Германии.

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