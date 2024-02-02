Импортные яйца не попали на прилавки торговых сетей в России

Они в основном были направлены на переработку, сообщили в Руспродсоюзе. Зарубежные куриные яйца часто используются на производстве, в том числе при изготовлении кондитерских и других товаров.

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов отметил, что использование иностранных яиц не улучшает продовольственную безопасность и не делает отрасль привлекательной для инвестиций.

«Да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине», — рассказал Леонов.

Он добавил, что стабилизации цен на яйца удалось достичь благодаря заключению долгосрочных контрактов между птицефабриками и федеральными розничными сетями. Также Руспродсоюз зафиксировал снижение цен на яйца, однако возвращение к уровню прошлого года не ожидается.

Кроме того, исследование «Общественной потребительской инициативы» показало, что торговые сети не хотят иметь дело с импортной продукцией из-за западных санкций, которые могут усложнить логистику товара. Таким примером стала Турция, блокирующая счета российского бизнеса. Назвать ее надежным поставщиков яиц точно нельзя, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

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