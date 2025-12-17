Импорт цитрусовых через морпорты Краснодарского края в 2025 году упал на 11%

За 11 месяцев ввоз цитрусов снизился до 801,5 тыс. тонн, что на 100,5 тыс. тонн меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, снижение импорта цитрусовых через морские порты Кубани с января по ноябрь составило 11%.

В основном фрукты экспортируют из Турции, Египта и Абхазии. Абхазия экспортировала в Россию через автомобильный пункт пропуска «Адлер» свыше 17 тыс. т мандаринов. Также Республика импортирует лимоны, хурму и фейхоа.

В Краснодарском крае одним из крупнейших российских портов является Новороссийск, а также порты Туапсе, Ейск, Темрюк, Кавказ и Тамань. Через них, по данным краевого Минтранса, проходит до 30% всех внешнеторговых и транзитных грузов, обрабатываемых морскими портами РФ, сообщает «Интерфакс».

