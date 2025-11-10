Импорт хурмы на Кубань с начала года вырос в 7,5 раз

По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года в Краснодарский край ввезли 1,7 тыс. тонн хурмы.

Для сравнения, в прошлом году импорт составлял 226,2 тонн. Таким образом, экспорт увеличился в 7,5 раз. В Краснодарский край хурму импортируют из Египта, Ирана, Сирии, Азербайджана, Израиля, Турции, Узбекистана и Кении.

Также вырос импорт киви. Показатель увеличился на 17,2% — до 725,2 тонн с 618,7 тонн в прошлом году. В списке поставщиков те же страны, пишет «Ъ-Кубань».

Читайте также: в Краснодарский край в 2025 году импортировали более 14 тыс. тонн авокадо. Импорт авокадо на Кубань с начала 2025 года увеличился на 4,5%. Согласно данным регионального управления Россельхознадзора, за аналогичный период прошлого года импорт авокадо в регион составил 13,4 тыс. т. Кроме того, значительно вырос импорт айвы.

