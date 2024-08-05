Импорт овощей сократился на треть в Краснодарском крае

В первом полугодии 2024 года на Кубань завезли 268 тыс. т свежей продукции, что почти на 34,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером импорта стал картофель — его ввезли более 120 тыс. т, это почти половина всего завоза. На втором месте томаты ― более 33 тыс. т. Далее кабачки и морковь — около 28 тыс. т и 26 тыс. т. Основными странами-поставщиками стали Турция, Израиль, Египет.

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