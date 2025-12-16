Импорт лапши быстрого приготовления в Россию в ноябре достиг максимума за 25 лет

В ноябре 2025 года из Южной Кореи в Россию поставили лапши быстрого приготовления на 5,9 млн долларов.

По данным южнокорейской таможенной службы, это максимальный месячный показатель с января 2000 года.

В ноябре 2024 года в Россию импортировали лапшу на 3,3 млн долларов. За 11 месяцев 2025 года РФ закупила лапши на 42 млн долларов. При этом за аналогичный период 2024 года — на 24,4 млн долларов, а за весь 2024 год — на 27,4 млн долларов.

Россия находится на девятом месте по импорту рамена. Она обошла Канаду, которая находится на 10-м месте. В Канаду поставили лапшу на 38,8 млн долларов. На первом месте Китай, там импорт лапши оценивается в 362 млн долларов за 11 месяцев. На втором месте США — 267 млн долларов, на третьем Нидерланды — 77 млн долларов, сообщает ТАСС.

