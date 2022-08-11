Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Иммунолог рассказал, кому нужна госпитализация при заражении «кентавром»

Общество
11.08.2022 10:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/immunolog-rasskazal-komu-nuzhna-gospitalizatsiya-pri-zarazhenii-kentavrom
Иммунолог рассказал, кому нужна госпитализация при заражении «кентавром»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Рост количества заболевших коронавирусом в последнее время связан с распространением штамма «омикрон», в том числе его подвида «кентавр». Однако все мутировавшие патогены незначительно влияют на организм.

При этом новая волна коронавируса из-за разновидностей «омикрона» приведет к росту числа зараженных, считает доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«COVID-19 сейчас протекает очень легко. Если вообще протекает. Даже слово «заболевший» неуместно применять ко всем. У нас сейчас в основном выявленные зараженные, а не больные. У этих людей нет клинических проявлений болезни COVID-19, а только выявлен вирус в организме», — говорит Жемчугов.

Иммунолог заявил, что в случае заражения «кентавром» соблюдать меры предосторожности нужно пожилым людям и тем, кто принимает иммунодепрессивные препараты.

«Если у человека старше 80 лет, который лечится от рака с применением иммунодепрессивных средств, выявлен «кентавр» или какая-нибудь другая разновидность «омикрона», то его надо класть в больницу, чтобы не допустить смерти. А если COVID-19 выявили у здорового мужика 40 лет, он перенесет это без проблем», — считает врач.

К коронавирусной инфекции теперь нужно относиться как ОРВИ или гриппу, считает эксперт. Однако только через год будет точно известно, станет ли COVID-19 сезонным заболеванием, отметил Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Читайте также: ученые обнаружили в РФ новый штамм коронавируса — «русский дельтакрон».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  2. В Туапсе торжественно встретили миллионного туриста
  3. В Госдуме предложили ужесточить наказание за «голые» прогулки в общественных местах
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
Прямой эфир
Мы в соцсетях