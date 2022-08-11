Иммунолог рассказал, кому нужна госпитализация при заражении «кентавром»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Рост количества заболевших коронавирусом в последнее время связан с распространением штамма «омикрон», в том числе его подвида «кентавр». Однако все мутировавшие патогены незначительно влияют на организм.

При этом новая волна коронавируса из-за разновидностей «омикрона» приведет к росту числа зараженных, считает доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«COVID-19 сейчас протекает очень легко. Если вообще протекает. Даже слово «заболевший» неуместно применять ко всем. У нас сейчас в основном выявленные зараженные, а не больные. У этих людей нет клинических проявлений болезни COVID-19, а только выявлен вирус в организме», — говорит Жемчугов.

Иммунолог заявил, что в случае заражения «кентавром» соблюдать меры предосторожности нужно пожилым людям и тем, кто принимает иммунодепрессивные препараты.

«Если у человека старше 80 лет, который лечится от рака с применением иммунодепрессивных средств, выявлен «кентавр» или какая-нибудь другая разновидность «омикрона», то его надо класть в больницу, чтобы не допустить смерти. А если COVID-19 выявили у здорового мужика 40 лет, он перенесет это без проблем», — считает врач.

К коронавирусной инфекции теперь нужно относиться как ОРВИ или гриппу, считает эксперт. Однако только через год будет точно известно, станет ли COVID-19 сезонным заболеванием, отметил Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

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