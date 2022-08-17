Иммунолог предупредил о рисках многократного заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что человек, уже переболевший COVID-19, будет сложнее переносить болезнь при каждом новом заражении.

Подвиды «омикрона» редко приводят к тяжелому течению инфекции, однако на второй-третий раз все может пойти иначе, отметил Крючков.

«Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека. Это связано, по всей видимости, с тем, что вирус в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны. Соответственно, болеть по пять раз никому не рекомендую. Если вы переболели один раз, два раза, и у вас все прошло хорошо, это не значит, что на третий или четвертый раз все пройдет так же гладко», — сказал иммунолог.

Защититься от последствий тяжелого течения COVID-19 можно при помощи вакцинации, отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

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