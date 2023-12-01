Имевшего доступ к гостайне экс-офицера оштрафовали в Краснодаре за выезд из РФ

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В декабре Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении бывшего военного.

По данным суда, житель Москвы в силу ране занимаемой им должности был допущен к сведениям, составляющим государственную тайну. После увольнения в ноябре 2022 года ему ограничили право на выезд из РФ до 2027 года. Зная об этом, бывший военный пересек границу с Абхазией, незаконно уехав из страны.

Оперативное сопровождение уголовного дела провели сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В отношении нарушителя возбудили и расследовали дело о выезде из РФ гражданином, ранее допускавшемся к гостайне, право которого на выезд из заведомо для него ограничено.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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