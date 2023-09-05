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Бывшего полицейского оштрафовали в Краснодаре на 100 тыс. рублей за разглашение гостайны

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshego-politsejskogo-oshtrafovali-na-100-tys-rublej-za-razglashenie-gostajny-v-krasnodare
Бывшего полицейского оштрафовали в Краснодаре на 100 тыс. рублей за разглашение гостайны
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В сентябре Краснодарский краевой суд вынес по делу приговор.

По данным суда, оперуполномоченный ГУ МВД России по Краснодарскому краю в связи со службой имел допуск к информации, которая являлась государственной тайной. Также полицейскому передали засекреченные документы. В январе оперативник во время телефонного разговора сообщил третьему лицу информацию о содержании документов и разгласил гостайну.

Возбудили уголовное дело. В суде подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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