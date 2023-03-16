«Именем Путина» продает домашний цветок аглаонему жительница Краснодара

Домашний цветок «как в кабинете Путина» жительница Краснодара предлагает купить за 2 тыс. 500 рублей на одном из сайтов бесплатных объявлений. Обычно цена этого растения на аналогичных сайтах варьируется от 150 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Аглаонема сорта «Серебряная Королева», по словам продавца, не только красивая, но и полезная — очищает воздух от стрептококков, примесей бензола и толуола, улучшает работоспособность, спасает от стресса и депрессии. Но главным достоинством растения является то, что «аналогичный цветок стоит у В. В. Путина в кабинете».

Интересно, что еще об одной особенности аглонем продавец умалчивает. В тканях растения содержится соль щавелевой кислоты, которая может быть вредна при наличии особой восприимчивости. Специалисты советуют не трогать аглонемы без перчаток, если на руках есть повреждения.

Имя президента давно стало двигателем торговли. Отмечается, что на сайтах бесплатных объявлений вещи «как у Путина» появляются часто и стоят гораздо дороже таких же, но не «именных». К примеру, цена б/у часов «как у президента» может составлять 4 тыс. рублей. То же происходит и с одеждой, кружками и прочим. Одним из самых необычных и дорогих примеров продаж «именем президента» стала поющая кукла, которую продают в Москве. Единственное, что связывает игрушку в президентом, — песня «Такого, как Путин», которую исполняет кукла. Игрушка б/у, не в идеальном состоянии, но просят за нее 3,6 тыс. рублей.

Что касается аглонемы, то в кабинете президента она действительно есть, как и во множестве других офисов. Растение неприхотливое, ухаживать за ним просто, оно теневыносливое и выглядит эффектно за счет необычных листьев, поэтому им часто украшают помещения.

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