Именем Героя России Александра Мальцева планируют назвать спортшколу в Лабинске
Общество
21.03.2023 15:10
Спортивная школа расположена возле стадиона «Труд». Там Герой России с позывным «Кубань» занимался футболом.
Фото школы № 4, где учился участник СВО Александр Мальцев, опубликовал «АиФ-Юг».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», штурмовая группа под командованием «Кубани» три дня вела непрерывные бои по захвату и удержанию опорных пунктов ВСУ в районе Кременной.
Александр Мальцев с позывным «Кубань» является уроженцем Лабинска. Он был бойцом 488 дивизии 20-й Армии. Был призван в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Ему было 47 лет.
Популярные новости
- Краснодарские ученые и инженеры планируют спасать берег Таганрога от обрушения в Азовское море
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Уставший водитель КамАЗа сбил пешехода на переходе в одной из станиц Краснодарского края
- Блогер-сыроед из Сочи отрицает вину в смерти сына от истощения
- Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи
- Слуцкий рассказал, почему в составе ФК «Краснодар» много иностранцев