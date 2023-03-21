Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Именем Героя России Александра Мальцева планируют назвать спортшколу в Лабинске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/imenem-geroya-rossii-aleksandra-maltseva-planiruyut-nazvat-sportshkolu-v-labinske
Именем Героя России Александра Мальцева планируют назвать спортшколу в Лабинске
Фото kuban.aif.ru

Спортивная школа расположена возле стадиона «Труд». Там Герой России с позывным «Кубань» занимался футболом.

Фото школы № 4, где учился участник СВО Александр Мальцев, опубликовал «АиФ-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штурмовая группа под командованием «Кубани» три дня вела непрерывные бои по захвату и удержанию опорных пунктов ВСУ в районе Кременной.

Александр Мальцев с позывным «Кубань» является уроженцем Лабинска. Он был бойцом 488 дивизии 20-й Армии. Был призван в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Ему было 47 лет.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Краснодарские ученые и инженеры планируют спасать берег Таганрога от обрушения в Азовское море
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Уставший водитель КамАЗа сбил пешехода на переходе в одной из станиц Краснодарского края
  4. Блогер-сыроед из Сочи отрицает вину в смерти сына от истощения
  5. Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи
  6. Слуцкий рассказал, почему в составе ФК «Краснодар» много иностранцев
Прямой эфир
Мы в соцсетях