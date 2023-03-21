Именем Героя России Александра Мальцева планируют назвать спортшколу в Лабинске

Спортивная школа расположена возле стадиона «Труд». Там Герой России с позывным «Кубань» занимался футболом.

Фото школы № 4, где учился участник СВО Александр Мальцев, опубликовал «АиФ-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штурмовая группа под командованием «Кубани» три дня вела непрерывные бои по захвату и удержанию опорных пунктов ВСУ в районе Кременной.

Александр Мальцев с позывным «Кубань» является уроженцем Лабинска. Он был бойцом 488 дивизии 20-й Армии. Был призван в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Ему было 47 лет.