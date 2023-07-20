Именами писателя Лихоносова и летчика Палагина назвали новые улицы в Краснодаре

Новые наименования улицам краевой столицы утвердили 20 июля на 60 заседании Гордумы.

Так, имя военного летчика, Героя России Сергея Палагина получила улица в станице Старокорсунской — на отрезке между Садовой и Ивана Васюхно, восточнее Малой Садовой. В годы службы командир вертолетной эскадрильи спасал жизни людей, эвакуировал раненых из-под огня противника. Он скончался 6 ноября 2020 года на 53 году жизни, его похоронили на Аллее Героев на территории Славянского кладбища Краснодара.

Именем писателя, Почетного гражданина Краснодара и Героя труда Кубани Виктора Лихоносова назвали улицу в районе станицы Елизаветинской — на отрезке от 2-го проезда Науки до 5-го проезда Науки. Многие годы Виктор Лихоносов издавал журнал «Родная Кубань», помогал молодым писателям и поэтам. Из жизни он ушел в августе 2021 года.

Также в районе станицы Елизаветинской новые улицы назвали именами писателя Расула Гамзатова, географа, адмирала и учредителя РГО Федора Литке, вице-президента Академии наук СССР и Героя Социалистического Труда Леона Орбели.

Всего в ходе заседания депутаты утвердили наименования 12 улиц, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в честь выдающихся спортсменов назовут две улицы и спортивную школу в Краснодаре.