Имена еще двух Героев Отечества появились на арке в сквере Жукова в Краснодаре

На арке Героев в сквере имени Жукова в краевом центре золотыми буквами высекли еще два имени.

На арке увековечили имена Героев современности — Максима Игоревича Михайлова и Бориса Борисовича Журавлева. Они проявили мужество при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции на Украине и были удостоены звания Героев РФ посмертно.

Гвардии старшина Борис Журавлев был заместителем группы специального назначения. Погиб 8 марта 2022 года, попав в засаду украинских подразделений. После гибели командира группы взял командование на себя, отдал приказ об отступлении, до последнего сдерживал противника, чтобы раненые товарищи могли уйти, пока не пал от выстрела снайпера. Своими действиями спас шестерых сослуживцев.

Гвардии старший лейтенант Максим Михайлов был командиром танковой роты. Погиб во время одного из боестолкновений с ВСУ 24 марта 2022 года при попадании вражеского снаряда в танк под его командованием.

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