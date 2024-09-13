Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Имена 494 воинов заложили в капсулу «Сердце» на «Малой Земле» в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/imena-494-voinov-zalozhili-v-kapsulu-serdtse-na-maloj-zemle-v-novorossijske
Имена 494 воинов заложили в капсулу «Сердце» на «Малой Земле» в Новороссийске
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Теперь капсула в Галерее боевой славы на «Малой Земле» хранит 23 тыс. 677 фамилий, собранных за 42 года.

Перезахоронение останков советских воинов прошло 13 сентября в Галерее боевой славы в Новороссийске в рамках традиционного ежегодного ритуала.

«В этом году активисты Новороссийского центра поисковых работ нашли останки 31 бойца на территории «Малой Земли», Волчьих ворот и Маркотхского хребта», — сообщил в своем Telegram-канале мэр города-героя Андрей Кравченко.

Глава Новороссийска добавил, что сохранение память о героях Великой Отечественной войны — это священный долг перед ними и будущими поколениями.

Читайте также: галечный пляж около мемориала «Малая Земля» в Новороссийске открывать не будут.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях