Галечный пляж около мемориала «Малая Земля» в Новороссийске открывать не будут

Несмотря на сбор подписей жителей третьего микрорайона Новороссийска с просьбой восстановить пляж у мемориального комплекса «Малая Земля», власти города-героя приняли решение пляж здесь не восстанавливать.

Пятьсот подписей жителей третьего микрорайона собрало письмо с требованием вернуть официальный пляж у мемориального комплекса «Малая Земля». По этому поводу провели встречу, на которой присутствовали местные жители и представители муниципальной власти, во время которой обсудили вопрос восстановления пляжа.

Власти Новороссийска указали на то, что берег около является мемориала является священным местом, и купание рядом с ним запрещено. По словам краеведа и общественного активиста Сергея Стряпухина, мемориал официально был открыт в 1982 году, к 39-й годовщине освобождения Новороссийска. Никакого галечного пляжа в 80-х годах возле мемориала не было. Гальку вынесло гораздо позже штормами, образовалась узкая полоска берега.

Старожилы, по словам историка, помнят, что купаться в районе мемориала всегда было запрещено. Одно время там дежурила бригада казаков, которая прогоняла полуголых туристов со священных плит.

В октябре начнут ремонтировать мемориал «Малая Земля». Возле отремонтированного памятника-ансамбля поставят четыре стационарных поста охраны, профессиональные охранники будут дежурить на территории постоянно, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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