Ильзат Ахметов: я благодарен «Краснодару», городу, болельщикам и Галицкому

Экс-игрок ФК «Краснодар», новый полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов дал первое интервью после перехода в новый клуб.

Главные аргументы к переходу в «Зенит» — большой клуб и большой вызов, отметил Ахметов.

««Зенит» всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть. Мы смотрим в будущее. Я хочу чувствовать себя нужным, защищенным, уверенным. Хочу чувствовать доверие от клуба. У меня были хорошие матчи в «Краснодаре». Я понимаю, что могу играть в «Зените», я должен играть здесь. Я хочу использовать все шансы, которые будут. Хочу доказать сам себе, что могу. Не собираюсь отбывать номер, хочу играть и приносить пользу», — рассказал футболист.

Он заявил, что с главным тренером «быков» Владимиром Ивичем на прощание пожелали друг другу удачи.

«С ним было приятно работать. Тренер сказал, что понимает мое решение. Ивич ― очень хороший тренер и очень хороший человек. При Владимире я прибавил в дисциплине при обороне, у него очень четкие требования, можно многому научиться. Тактически Ивич очень сильный тренер», — сказал Ахметов.

В «Краснодаре» Ильзат Ахметов забил свой самый красивый гол в карьере — «Химикам».

«Я очень благодарен клубу, городу, болельщикам, Сергею Галицкому и всем причастным. Мне все нравилось, но были свои нюансы. Галицкий ― человек с большим сердцем. Он очень любит клуб, всегда с ним до мельчайших деталей, хочет делать его лучше каждый день. У Галицкого на все своя точка зрения, а переубедить его практически нереально. У него свое представление, как сделать клуб или какого-то игрока лучше, очень его уважаю», — поделился футболист.

Больше всего полузащитник будет скучать по инфраструктуре, болельщикам и коллективу.

«Инфраструктура бешеная: база, стадион. По болельщикам ― атмосфера классная на арене. Коллектив тоже был хороший. Когда будет легче в Краснодар добираться, буду приезжать, навещать. Жизнь не заканчивается, кошмара не случилось, связь не прекратилась. Просто у каждого своя футбольная карьера», — отметил Ахметов.

Он отметил, что на решение о переходе сильно повлиял закрытый аэропорт Краснодара, поскольку неудобная логистика негативно влияет на здоровье и психику.

«Болельщиков хотел бы поблагодарить за поддержку. Они действительно очень классные, они любили меня. Это яркое воспоминание. Хочу попросить не держать на меня зла, понять ситуацию, мой выбор. Каждый просто идет своей дорогой. Надеюсь, что мы еще увидимся. Хочется верить, что, когда мы будем играть в Краснодаре, наша встреча пройдет хорошо», — цитирует Ильзата Ахметова «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ахметов расторг контракт с «Краснодаром» и перешел в «Зенит».