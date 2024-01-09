Ахметов расторг контракт с «Краснодаром» и перешел в «Зенит»

О трансфере полузащитника Ильзата Ахметова стало официально известно 9 января.

Футболист воспользовался специальной опцией в своем контракте с «Краснодаром», который был рассчитан до конца сезона 2025/26, и расторг его. За это клуб получит финансовую компенсацию.

Ахметов продолжит карьеру в «Зените», ставшем в текущем сезоне главным соперником «Краснодара» в гонке за чемпионство в Российской премьер-лиге.

Состав «Краснодара» Ахметов пополнил в 2022 году. За полтора сезона он провел за «быков» 61 матч, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

В СМИ появилась информация, что Ахметов решил перейти в «Зенит» ради повышения зарплаты. По неподтвержденной информации, в «Краснодаре» он получал менее 1 млн евро в год, а в новом клубе ему будут платить около 1,5 млн евро (более 134,5 млн рублей) в год.

Ранее Ахметов выступал за Рубин и ЦСКА. В его активе также 9 матчей за сборную России.

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