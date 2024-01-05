ФК «Краснодар» объявил о покупке полузащитника Кевина Кастаньо

Руководство «быков» согласовало с «Крус Асулем» трансфер опорного полузащитника сборной Колумбии 23-летнего Кевина Кастаньо.

Футболист присоединится к команде на сборе в Дубае, после чего пройдет медобследование и подпишет личный контракт.

Кевин Дуван Кастаньо Хиль родился 29 сентября 2000 года в колумбийском городе Итагуи. Воспитанник клуба «Агилас Дорадас», за который также выступал до лета 2023 года.

За национальную сборную Кастаньо дебютировал 29 января 2023 года. Первый гол в профессиональном футболе забил 12 апреля 2023 года в матче с «Америка де Кали». Летом он подписал контракт с мексиканским «Крус Асулем». За полгода он отыграл за клуб 15 матчей и сделал одну результативную передачу, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» подписал полузащитника сборной Колумбии Кастаньо. «Краснодар» уже договорился с мексиканской командой о трехлетнем контракте стоимостью 7–8 млн долларов.