Илья Шакалов представит Краснодарский край в финале конкурса «Лидер народной дипломатии»

Илья Шакалов представит Краснодарский край в финале конкурса «Лидер народной дипломатии»

Гендиректор Фонда развития Краснодарского края, муниципальный депутат Илья Шакалов стал единственным финалистом международного конкурса «Лидер народной дипломатии» от Краснодарского края.

Всего в финал вышли 18 российских и 12 зарубежных участников. В общей сложности в программе проекта приняли участие представители некоммерческого сектора из 23 стран и 34 регионов РФ.

Образовательная программа конкурса состояла из серии встреч участников с российскими и зарубежными экспертами, лекций и практикума. В ходе практикума участники конкурса, в частности, рассматривали города-побратимы как инструмент сближения стран. Кроме того, они определяли роль в народной дипломатии интернет-сообществ народов России в разных странах. Также участники провели исследование и определили форматы работы общественных организаций, лидеров и сообществ, направления деятельности, программы и события, демонстрирующие успех в урегулировании сложных международных конфликтов.

«Благодарю организационный комитет конкурса за доверие и возможность поделиться своими наработками в сфере бизнес-дипломатии и международного гуманитарного сотрудничества. Стоит отметить, что укрепление партнерских и побратимских связей между муниципальными образованиями, регионами, образовательными, инновационными и некоммерческими организациями является основой дипломатии, улучшения понимания и международного доверия. В современный период это особенно важно. Надеемся, что успешные кейсы и проекты Фонда будут полезны российским и зарубежным коллегам. Вместе — мы можем больше», — сказал Шакалов.

Финал конкурса пройдет в начале декабря в рамках Пермского Международного форума, сообщает пресс-служба Фонда развития Краснодарского края.

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