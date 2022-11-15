Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Илья Шакалов представит Краснодарский край в финале конкурса «Лидер народной дипломатии»

Политика
15.11.2022 18:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/ilya-shakalov-predstavit-krasnodarskij-kraj-v-finale-konkursa-lider-narodnoj-diplomatii
Илья Шакалов представит Краснодарский край в финале конкурса «Лидер народной дипломатии»
Илья Шакалов представит Краснодарский край в финале конкурса «Лидер народной дипломатии»

Гендиректор Фонда развития Краснодарского края, муниципальный депутат Илья Шакалов стал единственным финалистом международного конкурса «Лидер народной дипломатии» от Краснодарского края.

Всего в финал вышли 18 российских и 12 зарубежных участников. В общей сложности в программе проекта приняли участие представители некоммерческого сектора из 23 стран и 34 регионов РФ.

Образовательная программа конкурса состояла из серии встреч участников с российскими и зарубежными экспертами, лекций и практикума. В ходе практикума участники конкурса, в частности, рассматривали города-побратимы как инструмент сближения стран. Кроме того, они определяли роль в народной дипломатии интернет-сообществ народов России в разных странах. Также участники провели исследование и определили форматы работы общественных организаций, лидеров и сообществ, направления деятельности, программы и события, демонстрирующие успех в урегулировании сложных международных конфликтов.

«Благодарю организационный комитет конкурса за доверие и возможность поделиться своими наработками в сфере бизнес-дипломатии и международного гуманитарного сотрудничества. Стоит отметить, что укрепление партнерских и побратимских связей между муниципальными образованиями, регионами, образовательными, инновационными и некоммерческими организациями является основой дипломатии, улучшения понимания и международного доверия. В современный период это особенно важно. Надеемся, что успешные кейсы и проекты Фонда будут полезны российским и зарубежным коллегам. Вместе — мы можем больше», — сказал Шакалов.

Финал конкурса пройдет в начале декабря в рамках Пермского Международного форума, сообщает пресс-служба Фонда развития Краснодарского края.

Читайте также: Фонд социально-экономического развития Кубани и Фонд развития промышленности заключили соглашение о сотрудничестве.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. В Краснодаре в трамвае стало плохо пассажиру, он скончался
  3. В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину, который облил бензином собутыльника и заживо поджег
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях