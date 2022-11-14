Фонд социально-экономического развития Кубани и Фонд развития промышленности заключили соглашение о сотрудничестве
Руководители Фондов Илья Шакалов и Дмитрий Цаплев заключили соглашение для создания благоприятных условий для развития промышленности региона и совместной работы по организации бизнес-миссий. В январе 2023 года планируется бизнес-миссия в Египет.
Фонд социально-экономического развития Краснодарского края и региональный Фонд развития промышленности намерены проводить совместную работу по организации бизнес-миссий, выставок и презентаций. Это поможет продвижению инвестиционного и промышленного потенциала региона на межрегиональном и международном уровнях.
Гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов сообщил, что в настоящее время готовится бизнес-миссия в Египет в регион Александрия.
«У Египта и Краснодарского края имеется повышенный взаимный интерес к развитию агропромышленного сектора, туризма, медицинского кластера, продвижению образовательных программ школьников и студентов. А также увеличения поставок межотраслевых продуктов и технологического оборудования посредством параллельного импорта. Ключевым направлением сотрудничества видится развитие систем поддержки и преференций для инвесторов. А также стимулирования экспорта кубанской продукции, особенно под брендом «Сделано на Кубани»/«Product of Kuban», с возможностью расчетов в национальных валютах», — сказал Шакалов.
Целью бизнес-миссии в Египет является презентация инвестиционного, агропромышленного и научно-образовательного потенциала Кубани. А также налаживание контактов и взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, планируется посещение образовательных и инновационных учреждений.
«Приглашаем заинтересованные предприятия и организации к активному участию», — цитирует Шакалова пресс-служба Фонда развития Краснодарского края.
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