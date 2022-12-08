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Илья Павлов и Игорь Михайлов стали вице-мэрами Краснодара

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ilya-pavlov-i-igor-mihajlov-stali-vitse-merami-krasnodara
Илья Павлов и Игорь Михайлов стали вице-мэрами Краснодара
Илья Павлов. Фото пресс-службы администрации Краснодара

Их кандидатуры на пост заместителя главы города одобрили депутаты Гордумы 8 декабря во время 50 внеочередного собрания.

Илья Павлов с 2019 по 2022 год занимал пост главы департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара. В 2022 году он стал начальником управления муниципального контроля краевой столицы.

Игорь Михайлов с 2014 по 2021 год занимал пост заместителя главы аппарата правительства Ростовской области. В 2021 году он стал заместителем мэра Анапы.

Кроме того, на 50 заседании Гордумы стало известно о назначении Михаила Дагбаша на должность начальника управления муниципального контроля Краснодара. Он работает в мэрии краевого центра с 2014 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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