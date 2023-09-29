Илья Гузев снова вступил в должность главы Кущевского района

Он возглавляет муниципалитет с 2018 года. Торжественная церемония вступления в должность главы Кущевского района состоялась на сессии муниципального Совета.

На мероприятии присутствовал глава краевого департамента финансово-бюджетного контроля Вячеслав Косенков. От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева он поздравил Илью Гузева с переизбранием на пост.

«Предыдущие 5 лет руководства муниципалитетом вы принимали взвешенные, верные решения, зарекомендовали себя сильным управленцем и грамотным хозяйственником. Депутатский корпус высоко оценил результаты проделанной работы и избрал вас на новый срок», — говорится в приветственном послании главы региона.

Кондратьев добавил, что властям Кущевского района предстоит решать масштабные задачи по укреплению экономики муниципалитета, в том числе привлечению инвестиций. При этом важно продолжать работу по созданию комфортных условий по развитию фермерства и оказанию помощи бизнесу.

Илья Гузев родился в Ростове-на-Дону в 1969 году. В 2013 году он стал депутатом Совета Кущевского района, а в 2015 году — его председателем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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