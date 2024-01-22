Илья Биушкин стал новым главой Абинского района

Он вступил в должность главы муниципалитета на торжественной церемонии, которая состоялась на сессии Совета Абинского района.

Заместитель губернатора Кубани Александр Топалов от имени Вениамина Кондратьева вручил Илье Биушкину удостоверение главы Абинского район, поздравив его со вступлением на новый пост.

«У Абинского района крепкая экономика. Уверен, в нынешних условиях вы примете все необходимые меры для стабильной работы промышленного сектора и агропрома, а также повышения собственных доходов местного бюджета», — говорится в обращении губернатора.

Илья Биушкин родился в октябре 1984 года. Он окончил КубГАУ и КГУФКСТ. На должности муниципальной служащего начал работать в 2009 году. В 2014 году Биушкина назначили на должность главы Федоровского сельского поселения, в 2021 году — вице-мэром Абинска, а в 2022 году — главой города, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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